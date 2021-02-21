Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 тонн продлятся до особого распоряжения

Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 тонн продляются до особого распоряжения. Об этом сообщил Депртамент транспорта столицы. Ранее сообщалось, что транзит большегрузов переводится на ЦКАд на период с 20 по 21 февраля.

Сейчас большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также трассами А-107 и А-108 (они являются бесплатными).

Прошедшие выходные показали, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделало движение в Москве и области быстрей и безопасней, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не зафиксировано аварий с грузовиками.

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