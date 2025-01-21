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21 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 января

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК в районе Тульской и Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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