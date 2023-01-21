Все пассажиры лайнера Astoria Grande вернулись в Россию после инцидента с задержкой судна в Турции. В итоге их доставили домой на самолетах, специально организованными бортами из Стамбула.

Так решили сделать, чтобы не выбиваться из графика. Ведь из-за повреждения судна во время швартовки в турецком порту Амасра экипаж потерял около суток. А по плану вернуть туристов в Россию нужно было 21-го января. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.