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21 января, 23:15

Транспорт

Все пассажиры лайнера Astoria Grande вернулись в Россию

Все пассажиры лайнера Astoria Grande вернулись в Россию

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Все пассажиры лайнера Astoria Grande вернулись в Россию после инцидента с задержкой судна в Турции. В итоге их доставили домой на самолетах, специально организованными бортами из Стамбула.

Так решили сделать, чтобы не выбиваться из графика. Ведь из-за повреждения судна во время швартовки в турецком порту Амасра экипаж потерял около суток. А по плану вернуть туристов в Россию нужно было 21-го января. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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