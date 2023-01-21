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21 января, 21:15

Транспорт

ГАИ планирует расширить перечень оснований для задержания транспортных средств

ГАИ планирует расширить перечень оснований для задержания транспортных средств

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Угодить на штрафстоянку может стать намного проще. Госавтоинспекция готовит новый список правил. Если в действующем регламенте оснований для задержания машины 44, то в проекте – уже больше ста. В том числе, например, шины не по сезону, проблемы с подвеской, не работающая АБС и нештатная оптика.

Документ еще только обсуждается. После его предстоит отправить на утверждение правительству. Впрочем, автоэксперты к таким нововведениям относятся скептически. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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