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Транспорт

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air все еще находятся в Узбекистане

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air все еще находятся в Узбекистане

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Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air все еще находятся в Узбекистане и ожидают вылета в Гоа. Борт, летевший из Перми в индийский штат, был перенаправлен в международный аэропорт Термез из-за поступивших сообщений о минировании. В самолете находилось около 240 человек. По итогам проверки лайнера, багажа и ручной клади взрывчатых устройств не обнаружили. Посольство России в Индии внимательно следит за развитием ситуации вокруг рейса.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

транспортвидеоИван Князев
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