Росавиация предупредила о возможных проблемах при полетах в странах с 5G

Авиакомпании предупредили о возможных проблемах из-за мобильной связи пятого поколения. Росавиация рекомендовала перевозчикам сделать все, чтобы снизить риски при полетах в странах, где внедряют 5G.

Частотный диапазон этих систем близок к рабочим частотам бортовых радиовысотомеров. Поэтому некоторые эксперты уверены, что данные с приборов в районе аэропорта с 5G могут искажаться.

В Росавиации рекомендовали предупредить экипажи о возможных проблемах. Также там считают, что необходимо провести внеочередное обучение летного состава – отработать взлет и заход на посадку в условиях, которые имитируют ненадежную работу радиовысотомера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.