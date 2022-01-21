Москвичам рассказали, где проложат железную дорогу для МЦД-4

Более 16,5 километра путей уложат железнодорожники на соединительной линии Киевского и Белорусского направлений для МЦД-4. Сейчас эта работа там уже ведется.

Благодаря соединительной линии поезда с Киевского направления пойдут по маршруту МЦД-4 в обход Киевского вокзала.

Кроме того, для запуска четвертого диаметра реконструируется вторая соединительная линия – от Белорусского до Савеловского вокзала, Каланчевский путепровод на Комсомольской площади и еще пять путепроводов и мост через реку Яузу на участке от Курского вокзала до Нижегородской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.