Прибытие девяти рейсов в Калининград задерживается из-за непогоды

В аэропорту Шереметьево люди несколько часов ожидают перелета. Из-за непогоды задерживаются несколько рейсов в Калининград.

Представители калининградского аэропорта Храброво сообщают, что в районе посадки сильный ветер – до 20 метров в секунду.

Были задержаны шесть вечерних рейсов 20 января из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. В итоге два отменили, еще четыре перенесли на запасные аэродромы. Задерживаются также три утренних рейса "Аэрофлота" из Шереметьево. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.