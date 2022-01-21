Москвичам рассказали о бесплатных пересадках на наземном транспорте

12:00
Бесплатными пересадками на наземном транспорте в Москве воспользовались более 30 тысяч пассажиров. О преимуществах новой системы рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, поездки на наземном транспорте должны быть такими же удобными и стоить столько же, как на метро или МЦК. Именно поэтому было принято решение сделать пересадку бесплатной. Такая система действует в нескольких городах мира, Москва среди них. Благодаря бесплатной пересадке можно сэкономить до 15 минут в пути.
Чтобы подключить эту услугу, нужно зарегистрироваться и войти в личный кабине на сайте Московского метрополитена или через приложение "Метро Москвы". Там нужно привязать к своему профилю номер личной карты "Тройка", после этого в течение 12 часов станет доступна функция бесплатной пересадки.
Пересесть на другой электробус или трамвай можно в течение 90 минут после начала первой поездки. Тогда это будет бесплатно. Можно также пересесть на метро, МЦК или МЦД, но за это спишется еще 23 рубля по тарифу "90 минут". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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