В Москве заработали шесть новых выделенных полос 20 декабря

С 20 декабря в Москве начали работу шесть новых выделенных полос для общественного транспорта. Они появились на улицах, где проходят 29 городских маршрутов, что сделает поездки горожан комфортнее, быстрее и безопаснее. Нововведение также позволит выровнять интервалы движения автобусов и электробусов.

Как отмечают специалисты департамента транспорта, выделенные полосы сокращают время в пути на участках их действия в среднем в 2–4 раза и способствуют снижению количества ДТП примерно на 25%. Общая протяженность новых выделенок составляет около одного километра.

