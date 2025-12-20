Форма поиска по сайту

20 декабря, 14:15

Транспорт

В Москве временно перекрыли движение на нескольких улицах

Собянин рассказал о строительстве пешеходного перехода через МКАД

Поезд с Дедом Морозом добрался до Мордовии

В столичном метро начал курсировать новейший поезд "Москва-2026"

В московском метро запустили 23 поезда с новогодним оформлением

"Автодор" опубликовал предупреждение для тех, кто уезжает из Москвы на Новый год

С 20 декабря наземный транспорт на севере Москвы переходит на новые маршруты

20 и 21 декабря поезда МЦД-2 не будут останавливаться на станции Царицыно

"Автодор" рекомендовал заранее готовиться к дальним поездкам в новогодние праздники

"Московский патруль": ГИБДД провела рейд "Велокурьер" перед Новым годом

В Москве введены временные ограничения движения на ряде ключевых магистралей. Как сообщает столичный департамент транспорта, перекрыт проезд по Большому Каменному мосту, объезд которого организован через Садовое кольцо.

Еще ограничения действуют на дублере Рублевского шоссе на пересечении с улицей Осенней и на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублевское шоссе. Департамент предупреждает, что в течение дня могут появиться новые локальные перекрытия, и советует строить маршруты заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

