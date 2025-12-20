В Москве временно перекрыли движение на нескольких улицах

В Москве введены временные ограничения движения на ряде ключевых магистралей. Как сообщает столичный департамент транспорта, перекрыт проезд по Большому Каменному мосту, объезд которого организован через Садовое кольцо.

Еще ограничения действуют на дублере Рублевского шоссе на пересечении с улицей Осенней и на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублевское шоссе. Департамент предупреждает, что в течение дня могут появиться новые локальные перекрытия, и советует строить маршруты заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.