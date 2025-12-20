В московском метро запустили 23 поезда с новогодним оформлением

В преддверии праздников в московском метро появились специальные тематические поезда. Всего по разным линиям подземки начали курсировать 23 состава с новогодним оформлением.

Один из таких поездов, входящий в городской проект "Зима в Москве", работает на Серпуховско-Тимирязевской линии. Его вагоны снаружи окрашены в зимний синий цвет, а внутри украшены снежинками, еловыми ветками, гирляндами и праздничными поздравлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.