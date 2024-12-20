20 декабря, 12:45Транспорт
Москвичи запечатлели новогодний состав на станции метро "Киевская"
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, новогодний поезд заметили на станции метро "Киевская". Состав украшен яркими изображениями елок, снежинок, игрушек и снеговиков.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.