Новости регионов: в Красноярске запустили новогоднюю электричку

В Красноярске сегодня запустили новогоднюю электричку. На ее вагонах установили гирлянды из 2 тысяч ярких лампочек. Праздничный светящийся поезд будет курсировать по городским маршрутам, но сначала электричка совершила тестовый рейс, в которую ее отправил Дед Мороз. Он пожелал машинистам счастливого пути и, взмахнув посохом, зажег огоньки на мосту.

В Санкт-Петербурге стартовали международные соревнования по плаванию "Кубок Владимира Сальникова". Соревнования проводят уже в 18-й раз. За медали поборются более 300 сильнейших спортсменов из России и 14 стран. Зрители увидят более 40 заплывов в Центре водных видов спорта "Невская волна". Завершатся состязания в субботу, 21 декабря.

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