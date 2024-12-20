Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 06:30

Транспорт

Новости регионов: в Красноярске запустили новогоднюю электричку

Новости регионов: в Красноярске запустили новогоднюю электричку

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 декабря

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 20 декабря

Новости регионов: в Ростове-на-Дону пожарные тушат склад с электрооборудованием

В Москве поставили первую шериф-балку на Калужском шоссе

Новости регионов: в Волгограде пожар почти уничтожил ресторанный комплекс "Родник"

Новый китайский автомобильный бренд ROX появился в Москве

"Московский патруль": Госавтоинспекция Москвы задержала пассажира авто во время рейда

"Московский патруль": новогодний рейд прошел в Москве

"Это Москва. Транспорт": топ-5 артефактов в метро

В Красноярске сегодня запустили новогоднюю электричку. На ее вагонах установили гирлянды из 2 тысяч ярких лампочек. Праздничный светящийся поезд будет курсировать по городским маршрутам, но сначала электричка совершила тестовый рейс, в которую ее отправил Дед Мороз. Он пожелал машинистам счастливого пути и, взмахнув посохом, зажег огоньки на мосту.

В Санкт-Петербурге стартовали международные соревнования по плаванию "Кубок Владимира Сальникова". Соревнования проводят уже в 18-й раз. За медали поборются более 300 сильнейших спортсменов из России и 14 стран. Зрители увидят более 40 заплывов в Центре водных видов спорта "Невская волна". Завершатся состязания в субботу, 21 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыспортвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика