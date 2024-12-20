В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 20 декабря

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на Бутырской улице в сторону центра, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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