Ветка МЦД-5 может частично пройти под землей – Бочкарев

Заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев рассказал, что ветка МЦД-5 может частично пройти под землей. По его словам, при таком варианте нужно будет построить два крупных тоннеля в центре столицы и четыре остановочных пункта между Ярославским и Павелецким вокзалами.

МЦД-5 пройдет от города Пушкино до Домодедово. Он растянется на 72 километра, а в его составе будет 33 станции, в том числе восемь пересадочных на метро, МЦК и другие диаметры. Проектируемый участок находится в центре, там возможно сооружение 14-километрового тоннеля.

Предполагается, что новый маршрут будет самым востребованным. С запуском нового диаметра пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений смогут экономить до 30% времени в пути. Им больше не нужно будет пересаживаться на "вокзальных" станциях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.