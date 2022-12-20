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Транспорт

Единый для России и Белоруссии полис ОСАГО может появиться в середине 2023 года

Единый для России и Белоруссии полис ОСАГО может появиться в середине 2023 года

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Единый для России и Белоруссии полис ОСАГО может появиться в середине 2023 года. Идею одобрили парламентарии союзного государства.

Предполагается, что на первом этапе водители смогут оформлять свой привычный документ с возможностью расширения его действия на соседнюю страну. Кроме того, рассматривают взаимное признание полисов двух стран на территории друг друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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