Единый для России и Белоруссии полис ОСАГО может появиться в середине 2023 года. Идею одобрили парламентарии союзного государства.

Предполагается, что на первом этапе водители смогут оформлять свой привычный документ с возможностью расширения его действия на соседнюю страну. Кроме того, рассматривают взаимное признание полисов двух стран на территории друг друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.