Работы развернули на всей протяженности маршрута ВСМ Москва – Санкт Петербург
На всей протяженности маршрута высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт Петербург развернуты работы. О том, как идет строительство, доложил Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин в Кремле.
По его словам, на стройке задействованы более 10 тысяч человек. Как подчеркнул министр, Россия полностью обеспечит себя собственными технологиями для ВСМ.
