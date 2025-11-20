Работы развернули на всей протяженности маршрута ВСМ Москва – Санкт Петербург

На всей протяженности маршрута высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт Петербург развернуты работы. О том, как идет строительство, доложил Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин в Кремле.

По его словам, на стройке задействованы более 10 тысяч человек. Как подчеркнул министр, Россия полностью обеспечит себя собственными технологиями для ВСМ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.