В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Волоколамском, и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина, на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения возможны на радиальных трассах в сторону области.

