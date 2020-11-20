Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Дизайн юбилейной "Иволги" признан лучшим в России. Поезд, запущенный в честь завершения программы обновления подвижного состава на МЦД, проехал уже 30 тысяч километров. Внутри есть все, что нужно для приятной поездки: удобные кресла, широкие проходы, климат-контроль.

"Мы развиваем регулярные речные маршруты, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. За период речной навигации регулярные электросуда выполнили свыше 42 тысяч рейсов. Это на 40% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наши электросуда продолжают работать даже после завершения навигации, вместе с экипажами они уже готовы к зимнему сезону. Речной электротранспорт ходит по расписанию круглый год и помогает пассажирам экономить в пути от 30 до 40 минут", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сервис "СберТройка" стал лучшим в номинации "Цифровая трансформация года" в категории "Клиентский опыт". Сервис оценки транспортной доступности новостроек "Узнай про ЖК" победил в номинации "Сервис года. Транспорт и логистика".