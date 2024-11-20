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20 ноября, 17:30

Транспорт

Корректировки ввели на маршруте до миграционного центра "Сахарово"

Корректировки ввели на маршруте до миграционного центра "Сахарово"

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На маршруте до миграционного центра "Сахарово" ввели корректировки. Автобус МЦ3 получил новый номер МЦ. Теперь он ходит до миграционного центра от "МЦД Остафьево", а не от "МЦД Подольска" как ранее.

На линии – 16 автобусов. Маршрут сокращает время в пути до ближайшей рельсовой станции для более чем 4 тысяч посетителей миграционного центра в месяц.

Кроме того, ходят автобусы МЦ1 от станции метро "Лесопарковая" и МЦ2 – от станции метро "Прокшино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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