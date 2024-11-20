20 ноября, 17:30Транспорт
Корректировки ввели на маршруте до миграционного центра "Сахарово"
На маршруте до миграционного центра "Сахарово" ввели корректировки. Автобус МЦ3 получил новый номер МЦ. Теперь он ходит до миграционного центра от "МЦД Остафьево", а не от "МЦД Подольска" как ранее.
На линии – 16 автобусов. Маршрут сокращает время в пути до ближайшей рельсовой станции для более чем 4 тысяч посетителей миграционного центра в месяц.
Кроме того, ходят автобусы МЦ1 от станции метро "Лесопарковая" и МЦ2 – от станции метро "Прокшино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.