В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что задержек рейсов из-за снегопада нет

Домодедово работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов из-за снегопада нет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Домодедово – это всепогодный аэропорт, подчеркнули в пресс-службе. Он обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в любых условиях. Спецслужбы авиагавани проводят противообледенительную обработку самолетов, а также чистят взлетно-посадочную полосу, чтобы предотвратить гололед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.