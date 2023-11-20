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20 ноября, 18:15

Транспорт

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что задержек рейсов из-за снегопада нет

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что задержек рейсов из-за снегопада нет

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Домодедово работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов из-за снегопада нет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Домодедово – это всепогодный аэропорт, подчеркнули в пресс-службе. Он обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в любых условиях. Спецслужбы авиагавани проводят противообледенительную обработку самолетов, а также чистят взлетно-посадочную полосу, чтобы предотвратить гололед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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