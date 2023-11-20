В Дептрансе столицы рассказали, как часто моют составы в метро

Поезда метро проходят мойку минимум раз в неделю, а иногда и чаще. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

В новом депо "Нижегородское" Большой кольцевой линии, которое открыли в 2023 году, установлена современная мойка. Каждый день там тщательно моют не менее семи составов. Внутри вагоны обрабатывают до двух раз в день: моют пол, поручни, двери, стекла и сиденья. За чистоту воздуха отвечают климатические системы со встроенной функцией обеззараживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.