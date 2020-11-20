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20 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Часть парка электросамокатов в Москве начали увозить в сервисные центры

"Техно": как будут передвигаться электрические речные трамвайчики по Москве зимой

Часть парка электросамокатов в столице начали увозить в сервисные центры

Жителям столицы рассказали о том, как пользоваться сервисом "МультиТранспорт"

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Семь новых автомобильных мостов построят в Москве в ближайшие два года

"Техно": как будут передвигаться электрические речные трамвайчики по замерзшей Москве-реке

Новости часа: 3 тыс врачей общей практики работают в столичной системе здравоохранения

Москвичам назвали преимущества сервиса "МультиТранспорт"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Автоматическая система "Москва. Река" стала лауреатом премии "Транспортная безопасность России – 2023". Операторы ЦОДД в онлайн-режиме смотрят за передвижением всех судов по Москве-реке. Количество швартовок судов с нарушением на причалах снизилось на 42% с начала 2023 года.

"В Москве уже более 1 300 электробусов. Инновационный транспорт закупается у российских производителей и обслуживается по контрактам жизненного цикла, что гарантирует его исправность и своевременный выход на линию в любую погоду. До конца 2024 года в столицу поступит 1 200 электробусов. Всего за пять лет количество электробусных маршрутов превысило 100", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

С начала года эвакуаторы бесплатно переместили более двух тысяч автомобилей по заявкам экстренных служб. Эвакуаторы регулярно исправляют последствия ДТП, что делает движение безопаснее.

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