Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Автоматическая система "Москва. Река" стала лауреатом премии "Транспортная безопасность России – 2023". Операторы ЦОДД в онлайн-режиме смотрят за передвижением всех судов по Москве-реке. Количество швартовок судов с нарушением на причалах снизилось на 42% с начала 2023 года.

"В Москве уже более 1 300 электробусов. Инновационный транспорт закупается у российских производителей и обслуживается по контрактам жизненного цикла, что гарантирует его исправность и своевременный выход на линию в любую погоду. До конца 2024 года в столицу поступит 1 200 электробусов. Всего за пять лет количество электробусных маршрутов превысило 100", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

С начала года эвакуаторы бесплатно переместили более двух тысяч автомобилей по заявкам экстренных служб. Эвакуаторы регулярно исправляют последствия ДТП, что делает движение безопаснее.