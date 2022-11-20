Четыре поврежденных после взрыва пролета заменили на Крымском мосту. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На кадрах показали, как доставляют последний пролет – на правую сторону автодорожной части. Общий вес всех конструкций составляет более 1200 тонн. На следующей неделе все пролеты займут свое проектное положение. После этого специалисты начнут восстанавливать инженерные системы.

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