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Транспорт

Четыре поврежденных после взрыва пролета заменили на Крымском мосту

Четыре поврежденных после взрыва пролета заменили на Крымском мосту

Установку четырех пролетов завершили на автодорожной части Крымского моста

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Четыре поврежденных после взрыва пролета заменили на Крымском мосту. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На кадрах показали, как доставляют последний пролет – на правую сторону автодорожной части. Общий вес всех конструкций составляет более 1200 тонн. На следующей неделе все пролеты займут свое проектное положение. После этого специалисты начнут восстанавливать инженерные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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