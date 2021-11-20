В Москве запускают новую сеть "Магистраль"

С 20 ноября в центре и на юге столицы изменилась схема движения общественного транспорта. В городе заработала новая маршрутная сеть "Магистраль".

Цель изменений – улучшить работу магистральных маршрутов: их скорректировали таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться как можно большему количеству пассажиров.

Теперь автобусы поедут с интервалом в 10 минут – скорость движения увеличат за счет выделенных полос и перенастройки светофоров. Благодаря этому время в пути для многих москвичей сократится 20–30 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

