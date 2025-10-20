Шестой поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД. В современном составе значительно тише и комфортнее.

Там есть климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов, а также крепления для велосипедов и другие преимущества. До конца декабря планируется поставка еще 9 таких поездов.

