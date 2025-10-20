Форма поиска по сайту

20 октября, 19:15

Транспорт

Шестой поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

Шестой поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

Шестой поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД. В современном составе значительно тише и комфортнее.

Там есть климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов, а также крепления для велосипедов и другие преимущества. До конца декабря планируется поставка еще 9 таких поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

