Новости регионов: зимний скоростной режим введут на федеральных трассах с 27 октября

Зимний скоростной режим введут на федеральных трассах с 27 октября. Это касается дорог М-11 "Нева" и М-4 "Дон". Как сообщили в "Автодоре", на участках под Тверью и на подъездах к Санкт-Петербургу скорость движения будет ограничена до 110 километров в час. На трассе М-4 аналогичное ограничение коснется обхода населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка. На участке в Тульской области, при проезде Ефремова, скорость не должна превышать 90 километров в час. В Минтрансе также напоминают, что с декабря по февраль запрещено ездить на летних шинах.

В Тыве спасли рыбаков, которые оказались отрезаны от суши. Четверо мужчин на двух лодках отправились на рыбалку на Большой Енисей, однако застряли во льдах. Из-за плотного скопления льдин добраться до берега они не смогли. Течение унесло суда на середину реки. Их спасли на аэролодке сотрудники МЧС. С помощью страховочного каната лодки вместе с рыбаками переместили на ближайший остров, а затем эвакуировали всех на берег.

