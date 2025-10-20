Новости Москвы: деформационные швы обновят на Крымском мосту

Деформационные швы обновят на Крымском мосту в Москве. Металлические конструкции со временем перестают выполнять свои функции. На дорожном покрытии образуется небольшой порог, создающий неудобства для водителей. Исправить эту проблему можно с помощью ремонта, который проводят только в теплое время года. Всего планируется заменить около тысячи метров швов. Работы проводят с частичным ограничением движения.

Дом по программе реновации строят на улице Гарибальди в Москве. Он будет возведен по новой технологии из готовых крупных блоков-модулей. На стройплощадку их привозят на специальных тралах прямо с завода. Рабочим остается собрать их как конструктор и подключить коммуникации. Этот метод позволяет возвести дома в кратчайшие сроки. Сдача этой новостройки намечена на 2026 год.

