Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: деформационные швы обновят на Крымском мосту

Новости Москвы: деформационные швы обновят на Крымском мосту

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

Собянин: за три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

Собянин анонсировал масштабное обновление транспорта в ближайшие три года

"Это Москва. Инфраструктура": электрозаряд

"Новости дня": в столице планируют запустить четвертый маршрут речного трамвая

Мэр Москвы: началось строительство второго этапа Троицкой линии метро

Пять навесов "сухие ноги" появятся возле станции метро "Славянский бульвар" в столице

Деформационные швы обновят на Крымском мосту в Москве. Металлические конструкции со временем перестают выполнять свои функции. На дорожном покрытии образуется небольшой порог, создающий неудобства для водителей. Исправить эту проблему можно с помощью ремонта, который проводят только в теплое время года. Всего планируется заменить около тысячи метров швов. Работы проводят с частичным ограничением движения.

Дом по программе реновации строят на улице Гарибальди в Москве. Он будет возведен по новой технологии из готовых крупных блоков-модулей. На стройплощадку их привозят на специальных тралах прямо с завода. Рабочим остается собрать их как конструктор и подключить коммуникации. Этот метод позволяет возвести дома в кратчайшие сроки. Сдача этой новостройки намечена на 2026 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика