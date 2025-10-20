Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 10:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 октября

Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Затруднения в движении зафиксированы в районе Варшавского шоссе

Затруднения в движении зафиксированы на Ленинградском проспекте

Депутаты ГД предложили обеспечивать пассажиров поездов питанием при задержках

Водители в Москве столкнулись с плотным движением в утренний час пик 20 октября

В Дептрансе рассказали о временных изменениях на маршруте электросудов

Платформа "Авито Спецтехника" провела выставку-конференцию в Москве

Выставка-конференция спецтехники состоялась в Москве

Автобусы начали курсировать по новым маршрутам между Москвой и Химками

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Третьем транспортном кольце (ТТК), а также на подъездах к городу, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут дорожные работы, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика