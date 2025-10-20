В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Третьем транспортном кольце (ТТК), а также на подъездах к городу, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут дорожные работы, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.