20 октября, 07:30

Транспорт

В Дептрансе рассказали о временных изменениях на маршруте электросудов

На третьем маршруте электросудов вводятся временные изменения, предупредили в Дептрансе. С 20 по 26 октября речной транспорт не будет останавливаться на причале Симоновском.

Это связано с проведением работ по очистке дна реки, что необходимо для безопасности судоходства. Для проезда к ТРЦ "Ривьера" в ведомстве рекомендовали использовать причал ЗИЛ или автобус 766.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоЕгор Бедуля

