20 октября, 07:30Транспорт
В Дептрансе рассказали о временных изменениях на маршруте электросудов
На третьем маршруте электросудов вводятся временные изменения, предупредили в Дептрансе. С 20 по 26 октября речной транспорт не будет останавливаться на причале Симоновском.
Это связано с проведением работ по очистке дна реки, что необходимо для безопасности судоходства. Для проезда к ТРЦ "Ривьера" в ведомстве рекомендовали использовать причал ЗИЛ или автобус 766.
