Новости Московского транспорта

20 октября, 14:30

Замена шин на зимние будет стоить около 4 тысяч рублей в Москве

Новости градостроительного комплекса Москвы

Водитель прокатился по пешеходной зоне ЖК в Красногорске

Тоннель проложили на участке Рублево-Архангельской линии столичного метро

Автомобилисты в Москве могут начать менять резину на зимнюю в выходные

Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

Синоптики порекомендовали "переобуть" машины водителям в Москве

"Новости дня": в Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за отсутствие страховки

Рэпер Баста рассказал о концерте на своей любимой станции метро в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более миллиарда поездок совершили пассажиры на автобусах, электробусах и трамваях с начала 2025 года. Чтобы наземный городской транспорт оставался комфортным и безопасным, появляются удобные сервисы, обновляются маршруты. В этом году скорректированы трассы более 120 действующих маршрутов и запущены новые.

"С 1 сентября 2025 года держателям карты москвича не нужно перед каждой поездкой за пределами МЦД для оформления билета пользоваться кассой или автоматом по продаже билетов. Это позволяет сократить число обращений в них на 10%. Расширение зоны действия "Быстрого прохода" экономит жителям столицы суммарно 1,2 миллиона часов в год. Мы продолжаем развивать единую билетную систему в московской агломерации по поручению мэра Москвы Сергея Собянина" – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На северо-западе столицы улучшили 20 дворов на средства от платных парковок. В этом году на улучшение придомовых территорий в городе авансом направили более 10 миллиардов рублей от оплаты парковок.

