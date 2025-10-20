Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

20 октября, 14:30

Водитель прокатился по пешеходной зоне ЖК в Красногорске

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В районе Пермской улицы появится новая связка с Московским скоростным диаметром (МСД), сообщил Сергей Собянин. Маршруты наземного транспорта скорректируют для связи новых жилых комплексов со станциями рельсового каркаса. На улицах Метрогородка будут установлены современные остановки и благоустроена территория.

"В рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 12 спорткомплексов с ледовыми аренами общей площадью 106,2 тысячи квадратных метров. Они расположены в 8 административных округах и предназначены для занятий, проведения соревнований и ледовых шоу. Объекты возведены с применением современных технологий, что позволило создать многофункциональные и комфортные пространства как для профессиональных спортсменов, так и для любителей", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В этом году горожане, арендующие у столицы участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), выкупили более 9 гектаров земли за 40% от кадастровой стоимости. Льгота доступна для физлиц, которые являются собственниками объектов недвижимости.

