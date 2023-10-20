Новости часа: парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК и межрегиональных маршрутах. Об этом говорится на сайте МЖД.

На московском предприятии создали не имеющую аналогов в мире систему радиационного контроля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

При необходимости в Москве проведут выборочную противогололедную обработку. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.