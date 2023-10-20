Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 20:00

Город

Новости часа: парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК

Новости часа: парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК

Минпромторг РФ рекомендовал автомобили, на которых должны ездить госслужащие

Новости часа: в Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля

Эксперты рассказали об изменениях в ассортименте покрышек и зимних шин в РФ

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на МКАД

Эксперты рассказали, как изменился ассортимент покрышек и зимних шин в РФ

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Минпромторг рекомендовал для госзакупок автомобили Lada, УАЗ и "Москвич"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК и межрегиональных маршрутах. Об этом говорится на сайте МЖД.

На московском предприятии создали не имеющую аналогов в мире систему радиационного контроля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

При необходимости в Москве проведут выборочную противогололедную обработку. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Читайте также
транспортмэр МосквытехнологиигородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика