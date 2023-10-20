Кабмин РФ планирует ужесточить требования к детским удерживающим устройствам

В правительстве поставили вопрос об ужесточении требований к детским автокреслам. Все из-за роста числа аварий, в которых несовершеннолетние пассажиры получают травмы.

Люди стали чаще покупать для своих детей аналоги защитных устройств, которые значительно дешевле сертифицированных. Депутаты Госдумы совместно с ГИБДД уже работают над поправками к правилам дорожного движения, которые исключают возможность использовать заменители автокресел под угрозой штрафа.

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