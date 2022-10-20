Участок оранжевой линии метро закроют в начале ноября

Участок Калужско-Рижской линии московского метро закроют в начале ноября. Поезда не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Об этом сообщил столичный Дептранс.

Строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии. Ограничения будут действовать с 4 по 8 ноября.

Вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Осуществить повторный вход в метро после поездки на автобусе москвичи смогут бесплатно. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.