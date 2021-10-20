Почти 68 млн руб сэкономили пассажиры столичного метро за месяц

Почти 68 миллионов рублей сэкономили пассажиры столичного метро в сентябре. Это те, кто пользовался специальной акцией от платежной системы "Мир".

Поездки стоят дешевле, если оплачивать их бесконтактной картой "Мир". А если платить через приложение в смартфоне, то скидка будет еще больше. Она составит больше половины стоимости билета – 20 рублей.

При проходе через турникет со счета списывается полная стоимость поездки, а часть денег в виде кешбэка возвращается на счет через несколько минут. Акция действует не только в метро, но также на МЦК и МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.