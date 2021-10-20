Москвичам рассказали о новой платформе на станции МЦД-1 Окружная

Новая платформа на станции МЦД-1 Окружная открылась для пассажиров. Директор Института региональных исследований и городского планирования Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Ирина Ильина рассказала, что она соединяет разные точки Москвы и Московской области.

"Во-вторых, это достаточно быстрое движение по этим магистралям. Хорошие комфортные поезда, и плюс к этому, самое главное, что станции остановки находятся в рамках единой системы вокзалов, когда вы легко можете пересесть с одного вида транспорта на другой", – отметила Ильина.

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