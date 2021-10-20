Ликсутов рассказал о новых моделях трамваев в Москве

В Москве обсудили развитие трамвайного движения. Почти все трамваи в городе обновлены и отвечают необходимым современным требованиям. О возможностях новых моделей рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"На сегодняшний день парк московского трамвая обновлен почти на 80%, появились современные машины с низким уровнем пола, с зарядками, возможностями для поездок маломобильных пассажиров", – сказал Ликсутов.

Он отметил, что в ближайшие 2,5 года планируется закончить обновление парка московских трамваев, после чего будут курсировать только новые низкопольные вагоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.