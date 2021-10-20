Москвичам предложили отгадать станцию метро на Солнцевской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Солнцевской линии метро, которая принимает пассажиров уже 4 года. Выполнена она в контрастных цветах, по типовому проекту. Часть стен закрыли подсвеченными стеклянными панелями и керамическим камнем. Когда-то там, где расположена станция, были дубовые рощи. Их и выбрали для изображения в абстрактном стиле.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.