Авиакомпания "Победа" начнет летать на курорты Египта

"Победа" начнет летать на курорты Египта. Рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запустят до конца года. Билеты начнут продавать уже на этой неделе. Обещания представителя авиакомпании приводят информагентства.

Ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил снять с 9 ноября ограничения на регулярные и чартерные рейсы из российских городов на курорты Египта.

А вообще прямые перелеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду возобновили в августе, спустя почти шесть лет после теракта на российском лайнере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.