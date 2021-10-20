В России пунктам техосмотра предрекают массовое закрытие

Пунктам техосмотра в России предрекают массовое закрытие. Все дело в новом законе, который могут принять до конца года. По нему, технический осмотр для физлиц становится необязательным. В таком случае бизнес ждет разорение.

По словам владельцев точек, затраты на оборудование и обслуживание попросту не окупятся. Поэтому получать аккредитацию на следующий год бизнесмены пока не торопятся. По данным на 14 октября, заявление на процедуру (аккредитацию) подали лишь 8% от всех пунктов в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.