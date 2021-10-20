В России подготовили ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс и МВД договорились о поправках в правила дорожного движения, которые касаются электросамокатов и гироскутеров. Их владельцы из пешеходов перейдут в новый разряд, они станут водителями средств индивидуальной мобильности.

Таким водителям авторы документа хотят запретить передвигаться со скоростью больше 25 километров в час. Выезжать на дорогу можно будет, только если рядом нет тротуаров и есть знаки, где скорость для машин ограничена до 60 километров в час. Кроме того, средствами индивидуальной мобильности нельзя будет управлять детям до семи лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.