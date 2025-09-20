Почти 530 "квадратов" асфальта заменят на юго-западе Москвы

Почти 530 тысяч квадратных метров асфальта заменят на юго-западе Москвы. Работы будут проходить ночью на одной из самых длинных улиц столицы – на Профсоюзной от площади Хо Ши Мина до МКАД, а также на проспекте 60-летия Октября – от площади Гагарина до площади Хо Ши Мина. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Работы проведут в несколько этапов. Сначала снимут старый асфальт, затем обновят смотровые колодцы и решетки на ливневках, а потом уложат новое покрытие и нанесут разметку.

