20 сентября, 11:15Транспорт
Необычные турникеты появились на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии
Столичное метро становится более технологичным. На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии появились необычные футуристичные турникеты. Новый компактный корпус устройства увеличил пропускную способность. А оплачивать проезд можно любыми способами – от классических до самых инновационных, включая биометрию.
Чем новые турникеты отличаются от традиционных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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