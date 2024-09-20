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20 сентября, 11:15

Транспорт

Необычные турникеты появились на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии

Необычные турникеты появились на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии

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Столичное метро становится более технологичным. На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии появились необычные футуристичные турникеты. Новый компактный корпус устройства увеличил пропускную способность. А оплачивать проезд можно любыми способами – от классических до самых инновационных, включая биометрию.

Чем новые турникеты отличаются от традиционных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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