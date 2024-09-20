Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, свободное движение прогнозируется на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона.

Вечерняя загруженность дорог, по прогнозам Дептранса, составит 6–7 баллов.

Тем временем на двух участках МКАД продолжаются строительные работы. Среди них – 76-й километр и отрезок с 29-го по 32-й.

Ведомство напомнило, что до 19 декабря в переходе со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро на одноименную станцию Сокольнической линии поочередно будут закрываться на ремонт эскалаторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.