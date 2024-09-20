Заезд байкеров в честь закрытия мотосезона в Москве состоится 21 сентября

21 сентября в столице пройдет заезд, посвященный закрытию мотосезона. Колонна байкеров стартует в 12:00 с Зубовской улицы, после чего мотоциклисты проедут по Садовому кольцу и финишируют на Воробьевых горах.

В связи с этим на ряде улиц по пути следования мотоколонны перекроют движение. Так, с 06:00 до 14:30 нельзя будет проехать по Зубовской, Большой Пироговской, Плющихе и улице Еланского. Кроме того, временные ограничения коснутся внешней стороны Садового кольца, Университетского проспекта и еще нескольких прилегающих улиц.

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