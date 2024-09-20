Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 12:00 20 сентября

Пассажирам МЦД-4 напоминают об изменении расписания поездов. Так, от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения электричек увеличатся до 30 минут, от Нижегородской до Железнодорожной – до 10 минут, а от Апрелевки до Марьиной Рощи – до 20 минут.

При этом у поездов могут меняться пути. Подробную информацию можно найти в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.