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20 сентября, 07:15

Транспорт

Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 12:00 20 сентября

Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 12:00 20 сентября

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Пассажирам МЦД-4 напоминают об изменении расписания поездов. Так, от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения электричек увеличатся до 30 минут, от Нижегородской до Железнодорожной – до 10 минут, а от Апрелевки до Марьиной Рощи – до 20 минут.

При этом у поездов могут меняться пути. Подробную информацию можно найти в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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