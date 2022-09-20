Новости часа: систему быстрых платежей на турникетах метро начнут тестировать в октябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Систему быстрых платежей на турникетах метро начнут тестировать в октябре, сообщил Дептранс.

Штиль и 16 градусов тепла пообещали в Москве в выходные. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Подмосковье вырастет с 1 октября. Об этом сообщили власти области.