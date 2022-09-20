Новости часа: режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 28 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлили до 28 сентября. Об этом сообщила Росавиация.

Прием документов для оформления десятилетних загранпаспортов снова возобновили. Об этом заявил консульский департамент МИД.

Крупнейший турецкий "Зираат Банк" продолжает обслуживать. Жалоб от россиян нет, рассказали в банке.